Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук покрасувалася в сукні принцеси

Як пише Politeka.net, для кожного ефіру для Онуфрійук готують новий ефектний наряд. У третьому випуску вона з'явилася в красивому жовтому платті.

"Третій ефір @tanci1plus1 не залишив байдужим нікого. Рік, що змінив життя наших зіркових учасників: стільки щирості, сміливості і відкритості. Це дорогого коштує. Але ми всі пам'ятаємо рік, який кардинально змінив проект. Рік, коли з життя пішла велика людина - Григорій Чапкіс. Тому легендарному народному артисту України, хореографу та почесному члену журі @ tanci1plus1 був присвячений окремий душевний номер", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Судячи з відгуків, глядачам вже встигла полюбитися нова ведуча.

"Чарівно виглядаєте", "Надзвичайний ефір!", "Ваш образ чудовий", "Ви як сонечко", "Ти завжди на висоті, Бро!", "Стиль просто бомба", "Ви дуже красива!!! І дуже крута ведуча і блогер", - пишуть користувачі Мережі.

Також Іванна опублікувала фото з покійним Григорієм Чапкісом, зворушивши глядачів.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук показала, як її балує багатий чоловік: «щомісяця ми з коханим...».

Як повідомляла Politeka, Іванна Онуфрійчук показала чоловіка-мільйонера на романтичній прогулянці:"заможний чоловік".

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