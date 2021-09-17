Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, як її балує багатий чоловік

Як передає Politeka.net, телеведуча, яка замінила в шоу Тіну Кароль, одружена з казахським бізнесменом Алмазом. У чоловіка бізнес в Швейцарії, де він і проживає. На свіжих фото в Instagram Іванна показала, як проводить час з коханим.

"8 - особлива цифра для нас. Щомісяця ми з коханим відзначаємо річницю наших заручин і кохання. Цього разу чоловік дуже хотів переплюнути мій сюрприз з гарячою ванною в озері і у нього вийшло! 8 вересня він влаштував мені романтичний політ над Швейцарією і хочу сказати, що лобстера з ресторанною подачею в повітрі я ще не пробувала", - зазначила красуня.

У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

"Ви прекрасна пара. Неймовірно хороший сюрприз зробив чоловік. Я вам хочу побажати величезної любові, щирості вам і взаємної підтримки", "Круто", "Фантастика! Як красиво!", "Чарівно виглядаєте", "Ваааай, чоловік у вас справжній романтик. Бомбезний сюрприз приготував. Ви неймовірна пара", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Іванна Онуфрійчук несподівано принизила Тіну Кароль перед Білик:"трохи помилилася".

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