Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, який сюрприз отримала після ефіру від свого чоловіка-мільйонера
Як передає Politeka.net, Іванна Онуфрійчук є відомою телеведучою та актрисою. Вона брала участь у зйомках безлічі творчих проектів і також, проявила себе як модель. Нещодавно стало відомо, що вона замінила місце Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками".
Цього разу Іванна Онуфрійчук поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує, який сюрприз її чекав після ефіру шоу "Танці з зірками". Іванна тримає величезний букет квітів і білого плющового ведмедика.
"Коханий знову привітав мене з ефіром. Дуже сумую за ним", зізналася телеведуча.
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Як відомо, телеведуча одружена з казахським бізнесменом Алмазом. Вона не раз говорила, що він не медійна особистість, але поважає її роботу. У нього бізнес в Швейцарії і тому він живе там.
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