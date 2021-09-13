Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук во время эфира унизила Тину Кароль, которая ранее была на её месте

Как передает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук является известной телеведущей и актрисой. Она принимала участие в съемках множества творческих проектов и также, проявила себя как модель. Недавно стало известно, что она заменила место Тины Кароль на шоу "Танці з зірками".

Вчера прошел второй эфир шоу "Танці з зірками", его темой был "Вечер любви". Во время эфира Иванна Онуфрийчук обращается к Ирине Билык. Стоит отметить, что Ирина Билык в этот раз была ведущей звездного балкона на шоу.

"Ирочка, привет! Я так счастлива видеть тебя на балконе. В прошлом эфире я сказала, что у меня есть две любимые певицы - Евгения Власова и Тина Кароль.

Но я немного ошиблась - Женя Власова и ты", - обратилась к Ирине Билык телеведущая.

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