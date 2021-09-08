Продюсер «Танців з зірками» Владимир Завадюк прокомментировал ситуацию с уходом из проекта Тины Кароль

Как передает Politeka.net, в Инстаграм мужчина ответил на вопросы зрителей по поводу танцевального шоу, премьера которого состоялась 5 сентября. Некоторые из них касались певицы Тины Кароль, которую в этом году заменили на Иванну Онуфрийчук.

«Тина больше ведущей не будет?», - поинтересовались у Завадюка.

«Мы в хороших отношениях с Тиной Кароль и ее командой. И обязательно еще поработаем в других проектах. А в «Танцях з зірками» в этом году много новых лиц, которые вы ждали», - ответил продюсер.

Также Завадюк рассказал, почему в первом эфире шоу не вспомнили про бывшего судью проекта Григория Чапкиса, который умер в этом году. По словам продюсера, Григорию Николаевичу будет посвящен отдельный эфир, который будет вдохновлен его талантом. Более того, по словам Завадюка, весь сезон шоу посвящен этому легендарному танцору.

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