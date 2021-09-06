Популярна українська співачка Тіна Кароль оскандалилася на чужому весіллі

Артистка вже давно полюбилася глядачам, тому стає частою гостею різних заходів, виступає на весіллях і корпоративах, пише Politeka.net.

Зокрема, днями зірка виступила на приватному торжестві. Про це повідомила організаторка весілля Христина Кривцова.

При цьому вона зазначила, що Тіна Кароль вирішила проігнорувати їхні домовленості.

"Коли три місяці брифуєш артиста висилаючи #COLORMOOD і концепти, по-людськи просиш не працювати на весіллі в чорних костюмах і взяти стійку з квітами в рамках концепту або використовувати нашу. Отримайте-розпишіться", - написала організаторка подій.

Варто зазначити, що в цьому році Тіна Кароль змінила імідж, тому яскраві сукні не вписуються в новий стиль.

Зазначимо, Тіна Кароль цього року також потрапила в скандал. В кінці червня співачка виступала в клубі «Ітака», але через сильний дощ сцена була вся в калюжах, а апаратура, просто накрита поліетиленом, періодично фонила. Виною всьому стало те, що над сценою не було даху.

Виконавши всього кілька пісень, співачка заявила, що вважає таку обстановку неналежною для виступу, і закінчила концерт, попри публіку, що прийшла.

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