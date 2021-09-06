Популярная украинская певица Тина Кароль оскандалилась на чужой свадьбе

Артистка уже давно полюбилась зрителям, поэтому становится частой гостьей различных мероприятий, выступает на свадьбах и корпоративах, пишет Politeka.net.

В частности, на днях звезда выступила на приватном торжестве. Об этом сообщила организатор свадьбы Кристина Кривцова.

При этом она отметила, что Тина Кароль решила проигнорировать их договоренности.

"Когда три месяца брифуешь артиста высылая #COLORMOOD и концепты, по-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите-распишитесь", - написала организатор событий.

Стоит отметить, что в этом году Тина Кароль изменила имидж, поэтому яркие платья не вписываются в новый стиль.

Отметим, Тина Кароль в этом году также попала в скандал. В конце июня певица выступала в клубе «Итака», но из-за сильного дождя сцена была вся в лужах, а аппаратура, просто накрытая полиэтиленом, периодически фонила. Виной всему стало то, что над сценой не было крыши.

Исполнив всего несколько песен, певица заявила, что считает такую обстановку неподобающей для выступления, и окончила концерт, несмотря на пришедшую публику.

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