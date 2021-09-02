Известная певица Тина Кароль поразила формами на соблазнительном фото

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль полюбилась украинцам не только за удивительный вокал и чувственные, но и за прекрасное чувство стиля и соблазнительные фотосессии. Звезда собрала огромный фан-клуб, который тщательно следит за ее жизнь и творчеством, и недавно на фан-странице в Instagram опубликовали соблазнительное фото артистки.

На снимке Тина запечатлена лежа в пикантной позе, она снята как будто сверху и внимательно смотрит в объектив. Перед камерой певица появилась в узком черном боди и темных прозрачных колготках. Этот наряд красиво подчеркнул все изящные изгибы и пышное декольте. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фото поклонникам напомнили о голосовании за фан-клуб звезды, а в комментариях началось обсуждение этого вопроса.

Напомним, Кароль в дорогом наряде с блестками улеглась на пол во время концерта: "Наконец-то...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль кокетливо призналась в романах сразу с двумя мужчинами: "А если они посмотрят...".

Также Politeka писала, что Кароль похвасталась новым достижением сына, показав его с кубком: "Какой парень растет, аж сердце щиплет".