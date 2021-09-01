Недавняя песня Тины Кароль с Никитой Ломакиным наделала шума и дала повод фанатам для "творчества"
Так, 36-летняя Кароль накануне Дня Независимости презентовала уникальный проект "Молода кров" - альбом, в котором Тина спела дуэтом с семью молодыми и перспективными украинскими артистами. В их числе - 23-летний экс-участник "Голосу країни" Никита Ломакин, бывший парень певицы Мишель Андраде. И хоть ему не удалось победить в вокальном шоу в команде Кароль, зато теперь артистка помогла ему прославиться, спев с ним в дуэте романтическую песню "Невірний".
Поклонники Кароль, до сих пор мечтающие, чтобы у нее были любовные отношения с Даном Баланом (молдавским артистом и бывшим судьей "Голосу"), подхватили идею и сделали забавный видеоряд.
Ломакин репостнул кадры с фан-странички Тины в Инстаграм себе в "сториз", передает Politeka.net.
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"У ночі кохалися, любо любовалися...", - пели они с Кароль, обнимаясь и играя в "любовь".
На следующих кадрах внезапно появляется "ревнивый" Балан: "Тина, а что ты там делаешь, не понял!"
"Кто здесь???", - испуганное лицо Кароль достойно "Оскара".
Отметим, ранее Дан Балан, после нескольких лет слухов и домыслов по поводу его романа с Тиной, поставил точку, заявив, что между ними только дружба и симпатия.
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