Певец Никита Ломакин, принимавший участие в последнем сезоне "Голосу країни", всколыхнул публику долгожданным событием

Так, 23-летний артист, который расстался с певицей Мишель Андраде незадолго до вокального шоу, сейчас полностью ушел с головой в работу. И хоть ему не удалось достичь победы на "Голосі" под командованием тренера Тины Кароль, Никита все же сумел ее зацепить настолько, что они впоследствии спели дуэтом.

Именно о премьере новой совместной песни Ломакин и сообщил в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Слушайте наш трек «Невірний» на всех платформах! @tina_karol, поздравляю тебя с премьерой, люблю 🖤", - написал Никита, признавшись в чувствах коллеге.

Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное и услышанное:

"Вауууу!!!!🔥Это очень круто!❤️😮"

"Прекрасная работа 🖤"

"Уже 😻😻🔥🔥🔥раз 10 за утро прослушала"



"Ураааа, наконец Тина & Никита =🔥🔥🔥😍❤️❤️❤️"

"шикарный дуэт, супер песня... 👏👏"

"Очень красивая песня... Мне очень нравится🔥"

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