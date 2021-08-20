Исполнитель Никита Ломакин рассказал о премьере нового хита и извинился перед Тиной Кароль

Как сообщает Politeka.net, известный участник "Голосу країни" из команды Тины Кароль Никита Ломакин рассказал о создании нового хита и извинился перед своей наставницей. Оказалось, что парень спел дуэтом с Кароль и эта песня вошла в украиноязычный альбом "Молода кров", который Тина готовит с молодыми исполнителями ко Дню Независимости. Премьера альбома состоится уже 20 августа.

В своем Instagram Никита опубликовал видео, в котором рассказал о создании композиции "Невірний", которую он спел вместе с Кароль. По словам артиста, он узнал об этом проекте Тины уже давно, он считает, что она всегда на шаг впереди.

"Она говорит такая: "Никита, будешь невірним?". Я говорю: как это? "Ну изменщиком будешь?". Говорит: "Паша, скинь мне песню. У меня есть демо". Вот. Мне нужно было очень хорошо подумать, как бы я себя чувствовал, если бы вот так вот оступился", - поделился Ломакин.

Молодой исполнитель также шутливо извинился перед Кароль: "Тина, прости за то, что я изменил тебе в треке".

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