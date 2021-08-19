Известная украинская певица Тина Кароль представила коллаборацию с группой LATEXFAUNA

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила дуэтную композицию с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой, теперь презентовала еще одну коллаборацию. В рамках нового проекта – альбома украинских дуэтов "Молода кров" – певица спела композицию BOUNTY с коллективом LATEXFAUNA. Лирик видео уже опубликовали на YouTube-канале группы.

Отметим, что проект "Молода кров", которым сейчас занимается Тина, посвящен 30 годовщине Независимости Украины. После украиноязычного дуэта с KAZKA с песней "Зірочка", Кароль стала едва ли не бэк-вокалисткой ребят из LATEXFAUNA. Дело в том, что звезда перепела композицию группы, но ее голос здесь звучал только изредка.

В комментариях на YouTube пользователи начали шутить, что Тина Кароль стала бэк-вокалисткой LATEXFAUNA: "Оригинал честнее звучит", "Клевая у вас бэк-вокалистка, вот крутые парни", "В Латексфауны Тина Кароль на бэк-вокале. Парни, это успех", "Тина села на мопед, сняла бра и съела кокос. Нет, что-то не верю", "Ну тут надо еще новую песню-фит мутить. Однозначно", "Тина, класс, действительно открыла ребят, а не закрыла собой, хотя с ее голосом могла", "Такое впечатление, что Тина тихонько подпевает на концерте Latexfauna".

Напомним, Молодой певец рассказал о союзе с Тиной Кароль: "Это должно было произойти".

Как сообщала Politeka, Кароль в кислотных лосинах похвасталась результатами тренировок в личном спортзале: "Кто заметил полотенце...".

Также Politeka писала, что Кароль дала второй шанс Никите Ломакину, с которым распрощалась на "Голосі країни": "Наслаждайся".