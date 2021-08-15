Популярная украинская певица Тина Кароль показала в личном спортзале кадры со своих тренировок
В самом начале карантина певица наконец-то начала показывать, как проходят ее будни, чем она занимается и как тренируется дома в личном спортзале. С тех пор изредка в Сторис звезда честно показывает свои занятия.
Как оказалось, Кароль любит активно заниматься со скакалкой, мячом и много занимается йогой, для этого у нее есть даже специальные дизайнерские костюмы с принтами и несколько матов.
В этот раз на кадрах звезда в собственном зале дома показала себя уже после занятий, вытирая мокрое лицо. В ярко-зеленом костюме с белыми полосками звезда покрасовалась перед зеркалом.
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«Самая лучшая!; Кто заметил полотенце красиво; Такой приятный ванильный загар❤️ умеет же 😍; Sport girl 💛; Шикарная; Крутышка😻; Самая любимая!!!; Самая лучшая и любимая тиночка ты💜; Красавица! Как всегда на спорте. Р - режим); Хочу это полотенце 😀🙈; Как ее можно не любить 🤯» - ответили фанаты.
Отметим, также Тине удалось заинтриговать новым образом – в рамках специального проекта звезда приняла участие в уличной тренировке и показала ряд упражнений на разные группы мышц. Стоит отметить, что звезда занимается пилатесом, стретчингом и йогой не первый год, поэтому занятия для нее не в новинку.
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