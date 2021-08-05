Популярна співачка Тіна Кароль влаштувала спекотне тренування на вулиці в рамках спеціального проекту

Популярна артистка як правило не говорить про свої тренування, не розповідає про схуднення і намагається замовчувати про секрети краси. В цілому, зірка намагається тримати свій особистий простір закритим і рідкісні кадри вдома з сином завжди привертають увагу шанувальників.

Не так давно тіні вдалося заінтригувати новим образом - в рамках спеціального проекту зірка взяла участь у вуличному тренуванні і показала ряд вправ на різні групи м'язів. Варто відзначити, що зірка займається пілатесом, стретчингом і йогою не перший рік, тому заняття для неї не в новинку.

Також Тіна любить тренування зі скакалкою, чергуючи їх з віджиманнями від підлоги. Але так як артистка займалася показово на вулиці, вона обійшлася звичними вправами, віджиманнями від лави і розтяжкою.

"Любиш Тіну, люби і спорт!❤ ️ ; У мене немає такої лавки 🙇 ♀ ️ піду просто погуляю💪; аки Бджілка вся в працях, шо не глянеш знову помах, то крилом, то ніжкою махає, вся в турботах, вся в справах😍; Я знаю ці вправи тому що займаюся боксом; кому здоров'я дозволяє молодість гидота а старість не радість; віджимання від лави добре, інше не розумію що за Гон», - відповідають в мережі.

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