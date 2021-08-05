Популярная певица Тина Кароль устроила жаркую тренировку на улице в рамках специального проекта

Популярная артистка как правило не говорит о своих тренировках, не рассказывает о похудении и старается умалчивать о секретах красоты. В целом, звезда старается держать свое личное пространство закрытым и редкие кадры дома с сыном всегда привлекают внимание поклонников.

Не так давно Тине удалось заинтриговать новым образом – в рамках специального проекта звезда приняла участие в уличной тренировке и показала ряд упражнений на разные группы мышц. Стоит отметить, что звезда занимается пилатесом, стретчингом и йогой не первый год, поэтому занятия для нее не в новинку.

Также Тина любит тренировки со скакалкой, чередуя их с отжиманиями от пола. Но так как артистка занималась показательно на улице, она обошлась привычными упражнениями, отжиманиями от скамьи и растяжкой.

«Любишь Тину, люби и спорт!❤️; У меня нет такой скамейки 🙇‍♀️ Пойду просто погуляю💪; Аки пчёлка вся в трудах, шо не глянешь снова взмах, то крылом, то ножкой машет, вся в заботах, вся в делах 😍; Я знаю эти упражнения потому что занимаюсь боксом; кому здоровье позволяет молодость гадость а старость не радость; Отжимания от скамьи хорошо, остальное не понимаю что за гон», - отвечают в сети.

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