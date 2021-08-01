Популярна українська співачка Тіна Кароль засвітилася в компанії колеги Олександри Зарицької з групи KAZKA

Тіна Кароль і група KAZKA взяли участь у новому шоу "Вечори прем'єр" з Катею Осадчою, пише Politeka.net. Зірки дуже здивували своїх шанувальників, адже заспівали в дуеті.

Про це йдеться в програмі "Світське життя". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артисти прокоментували свій несподіваний тандем.

"Насправді, ви ж колись мені відправили пісню, запитали: "Як тобі ця пісня?", але не було часу, або ще щось, а потім: "Давай ще пошукаємо?". Пройшов рік і я прислала трек, і вийшло, що все співпало, і ось так! Це доля", - розповіла Кароль.

За словами Зарицької, гурту відразу сподобалася нова пісня.

"Тіна скинула варіант чорновий і він був неймовірний!",- розповіла солістка KAZKA.

Новина про дует співачки і гурту викликала цікаву реакцію в коментарях на фан-сторінці Тіни і в Ютубі.

"Чекаємо 😍❤️🌹 ✋", "вже вийшов випуск?", "Дуети Джамала і Таяна, і Кароль і Казка - так собі. Одяг Джамали і Кароль - повний треш! Кароль чомусь останнім часом взагалі не заходить", "Тіни Кароль багато, вже занадто...",- написали користувачі Мережі.

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