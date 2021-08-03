Українська співачка Тіна Кароль показала, як проводить відпустку разом з сином
Як повідомляє Politeka.net, 36-річна Тіна Кароль вирушила у незабутню подорож зі своїм 12-річним сином Веніаміном. Як відомо, хлопчик вчиться в Британії, тому з мамою бачиться тільки на канікулах. Артистка віддає перевагу активному відпочинку, тому кожен раз везе сина вивчати новий куточок планети.
Цього разу сім'я вирушила підкорювати Ісландію. В Instagram Тіна ділиться яскравими кадрами з цієї холодної країни. На одному з відео артистка показала, як син засмутив її на відпочинку.
"Ти порвав мій костюм", - звернулася вона до Веніаміна, який підіймався на гору.
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Пізніше Тіна показала, як вони з сином насолоджуються видом на водоспад Свартіфосс, який туристи називають"чорним водоспадом". Вони присіли на камені і насолоджувалися видом.
Додамо, що не так давно Тіна з сином побували в Африці, звідки також знімали вражаючі сторіс.
Нагадаємо, що Тіна Кароль у відпустці влаштувала екстремальні ігри з сокирою: "потрібна така баба?".
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