Популярна співачка Тіна Кароль вирушила до Ісландії з сином Веніаміном, звідки інтригує новими кадрами

Кілька днів тому Тіна розповіла, що для свого літнього відпочинку вона вибрала не спекотну Туреччину або Єгипет, а прохолодну Ісландію. Разом з сином Веніаміном артистка добре проводить час, вивчає культуру і демонструє шикарні пейзажі.

На фан-акаунті Тіни показали кілька знімків із зіркою і її дитиною. Схоже, артистка добре проводить час і вирішила розслабитися подалі від уваги мережі.

"Важливо бути актуальним і дотримуватися тонусу. Відчувати його, нести грайливість, і якийсь посил світла і інтриги – це все гармонія, згода з собою, прийняття і прощення. Навіть довголіття залежить від таких звичайних на перших погляд слів, але це все філософія. І краса жінки, в якому б віці вона не була, також залежить від даних мантр» - розповідала Тіна раніше.

Шанувальники відповіли на публікації:

"Без макіяжу взагалі вогонь🔥; чудова Тіна🔥 👏 😍; Привітики))); ось і старість прийшла😢......Та мене вдома не знайшла😂; Ну тут взагалі проста, жива така; повністю згодна; Ластівка; втомлена якась на вигляд, мені здається. начебто мало спала; найдорожче ❤️; такі милі! Нехай Господь допомагає вам у всьому🥰 🥰 🥰; а хто мене так ніжно і ласкаво буде цілувати! Ревную, обожнюю і люблю!».

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