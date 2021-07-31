Популярна співачка Тіна Кароль поділилася новим захопленням

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є знаменитою українською артисткою. Виконавиця активно веде свої соціальні мережі і ділиться там моментами з життя.

Цього разу співачка поділилася новими відео в історіях в Instagram. На них Тіна дивує новим захопленням. Виконавиця зараз знаходиться на відпочинку, судячи з відео вона знаходиться десь в горах. В руках дівчини-сокира, яку вона кидає в мішень. На першому відео у Тіни виходить потрапити в ціль, жінка за кадром кричить: "Єс, це треба закарбувати. Це була Трійка. Між двійкою і трійкою".

У співачки ще кілька разів виходить потрапити в ціль. На останньому відео, Тіна цілиться, але не потрапляє, і запитує шанувальників: "Ну що, потрібна така баба?". Жінка за кадром помітила, що Тіна різко втратила влучність і приціл збився.

Під відео немає ні лайків, ні коментарів, оскільки даний формат їх не передбачає.

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