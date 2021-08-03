Украинская певица Тина Кароль показала, как проводит отпуск вместе с сыном
Как сообщает Politeka.net, 36-летняя Тина Кароль отправилась в незабываемое путешествие со своим 12-летним сыном Вениамином. Как известно, мальчик учится в Британии, поэтому с мамой видится только на каникулах. Артистка предпочитает активный отдых, поэтому каждый раз везет сына изучать новый уголок планеты.
В этот раз семья отправилась покорять Исландию. В Инстаграм Тина делится яркими кадрами с этой холодной страны. На одном из видео артистка показала, как сын расстроил ее на отдыхе.
«Ты порвал мой костюм», - обратилась она к Вениамину, который взбирался на гору.
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Позже Тина показала, как они с сыном наслаждаются видом на водопад Свартифосс, который туристы называют "черным водопадом". Они присели на камни и наслаждались видом.
Добавим, что не так давно Тина с сыном побывали в Африке, откуда также снимали впечатляющие сторис.
Напомним, что Тина Кароль в отпуске устроила экстремальные игры с топором: "Нужна такая баба?".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль удивила заявлением после совместного выхода с солисткой KAZKA: "Это судьба".
Также Politeka писала, что Тина Кароль расслабилась, засветив настоящее лицо без мейкапа: "Ну тут вообще...".