Популярна українська співачка Тіна Кароль анонсувала відверте відео на новій платформі Patreon

Як пише Politeka.net, популярна 36-річна артистка як правило не говорить про свій особистий простір та рідко ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу у своєму Instagram Тіна Кароль розповіла шанувальникам, що готує відверте відео, яке опублікує на платній платформі Patreon. Це - інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок. Тобто, якщо ви хочете подивитися певне відео, доведеться заплатити.

Так, Тіна Кароль сказала, що розповість про ТОП-3 своїх улюблених місць в Києві, чоловічих імен, країн для подорожей, пісень з альбому "Красиво" та багато іншого.

В Instagram Кароль заінтриувала фанів, оприлюднивши лише частину відео, де звучать тільки обривки розповіді.

"Відповім чесно…. Ніжне ставлення у мене до них… Всі все чекають… Це пряме звернення і прямий мій меседж… Різні враження… "Скандал" ми хотіли виключити з альбому….Тааак, людішки, ви всі підписуйтеся", - інтригує Кароль.

"Для більшого чекаю у себе на Patreon", - пише співачка.

Зауважимо, що шанувальникам не дуже сподобалося зневажливе звернення зірки до них.

"Людішки ??? 🤨 м'яко кажучи, не коректне звернення до своїх фанів...", " Людішки???", " Шось с людішками не туди понесло)", " Людішки? Навіщо так говорити? Люди, але не людішки точно. Не комільфо", - пишуть фанати.

Раніше Politeka писала, Кароль в тугих лосинах і з сокирою довела свою небезпеку: "Не робіть так".

Нагадаємо, що норовлива Кароль посперечалася з Горбуновим за лаштунками популярного шоу, з'явилося відео: "Юрасику, особисто я...".

А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль в коротких шортах і неприродній позі засмутила фанатів: "Ой, навіщо так згинатися".