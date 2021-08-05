Популярна українська співачка Тіна Кароль анонсувала відверте відео на новій платформі Patreon
Як пише Politeka.net, популярна 36-річна артистка як правило не говорить про свій особистий простір та рідко ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу у своєму Instagram Тіна Кароль розповіла шанувальникам, що готує відверте відео, яке опублікує на платній платформі Patreon. Це - інтернет-платформа, що надає творчим людям та іншим незалежним проєктам можливість фінансової підтримки за системою підписок. Тобто, якщо ви хочете подивитися певне відео, доведеться заплатити.
Так, Тіна Кароль сказала, що розповість про ТОП-3 своїх улюблених місць в Києві, чоловічих імен, країн для подорожей, пісень з альбому "Красиво" та багато іншого.
В Instagram Кароль заінтриувала фанів, оприлюднивши лише частину відео, де звучать тільки обривки розповіді.
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"Відповім чесно…. Ніжне ставлення у мене до них… Всі все чекають… Це пряме звернення і прямий мій меседж… Різні враження… "Скандал" ми хотіли виключити з альбому….Тааак, людішки, ви всі підписуйтеся", - інтригує Кароль.
"Для більшого чекаю у себе на Patreon", - пише співачка.
Зауважимо, що шанувальникам не дуже сподобалося зневажливе звернення зірки до них.
"Людішки ??? 🤨 м'яко кажучи, не коректне звернення до своїх фанів...", " Людішки???", " Шось с людішками не туди понесло)", " Людішки? Навіщо так говорити? Люди, але не людішки точно. Не комільфо", - пишуть фанати.
Раніше Politeka писала, Кароль в тугих лосинах і з сокирою довела свою небезпеку: "Не робіть так".
Нагадаємо, що норовлива Кароль посперечалася з Горбуновим за лаштунками популярного шоу, з'явилося відео: "Юрасику, особисто я...".
А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль в коротких шортах і неприродній позі засмутила фанатів: "Ой, навіщо так згинатися".