Популярна українська співачка Тіна Кароль показала свій характер під час вивчення сценарію

Шоу "Танці з зірками" стартувало у 2006 році, і повернулося після багаторічної перерви у 2017-му, писати Politeka.net.

Ведучими проекту були Юрій Горбунов і Тіна Кароль. Остання працювала на проєкті не постійно.

У мережі іноді згадують архівні кадри перших сезонів шоу. Зокрема, в одній з груп опублікували відео, в якому відображена підготовка Тіни Кароль і Юрія Горбунова до шоу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Обидва читали сценарій, коли співачка показала свій норовливий характер.

Ведучі сперечалися під час прочитання сценарію.

"У нас такі класичні танці, а музика у нас "галима" попса", - заявив Горбунов.

"Юрасику, особисто я, нічого не маю проти сучасної музики", - відповіла співачка.

"Архів, підготовка до танців 🥰 з якого сезону стали дивитися танці? 😻 ",- поцікавилися автори поста.

Публікація зібрала понад 7000 переглядів і трохи коментарів.

"Я, як Дан Балан: подивилася в чому Тіна сьогодні і далі працювати🤣 🤣 🤣", "з найпершого випуску "танців" дивлюся і болію... ❤ ️ ", "З най-най першого", "Супер", " тільки останній😂", - написали користувачі Мережі.

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