Популярна українська співачка Тіна Кароль показала свій характер під час вивчення сценарію
Шоу "Танці з зірками" стартувало у 2006 році, і повернулося після багаторічної перерви у 2017-му, писати Politeka.net.
Ведучими проекту були Юрій Горбунов і Тіна Кароль. Остання працювала на проєкті не постійно.
У мережі іноді згадують архівні кадри перших сезонів шоу. Зокрема, в одній з груп опублікували відео, в якому відображена підготовка Тіни Кароль і Юрія Горбунова до шоу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Обидва читали сценарій, коли співачка показала свій норовливий характер.
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Ведучі сперечалися під час прочитання сценарію.
"У нас такі класичні танці, а музика у нас "галима" попса", - заявив Горбунов.
"Юрасику, особисто я, нічого не маю проти сучасної музики", - відповіла співачка.
"Архів, підготовка до танців 🥰 з якого сезону стали дивитися танці? 😻 ",- поцікавилися автори поста.
Публікація зібрала понад 7000 переглядів і трохи коментарів.
"Я, як Дан Балан: подивилася в чому Тіна сьогодні і далі працювати🤣 🤣 🤣", "з найпершого випуску "танців" дивлюся і болію... ❤ ️ ", "З най-най першого", "Супер", " тільки останній😂", - написали користувачі Мережі.
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