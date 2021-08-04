Популярная украинская певица Тина Кароль показала свой характер во время изучения сценария

Шоу "Танці з зірками" стартовало в 2006 году, и вернулось после многолетнего перерыва в 2017-ом, пишет Politeka.net.

Ведущими проекта были Юрий Горбунов и Тина Кароль. Последняя работала на проекте не постоянно.

В сети иногда вспоминают архивные кадры первых сезонов шоу. В частности, в одной из групп опубликовали видео, в котором запечатлена подготовка Тины Кароль и Юрия Горбунова к шоу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Оба читали сценарий, когда певица показала свой строптивый характер.

Ведущие спорили во время прочтения сценария.

"У нас такие классические танцы, а музыка у нас "галимая" попса", - заявил Горбунов.

"Юрочка, лично я, ничего не имею против современной музыки", - ответила певица.

"Архив, подготовка к танцам 🥰 С какого сезона стали смотреть танцы? 😻", - поинтересовались авторы поста.

Публикация собрала более 7000 просмотров и немного комментариев.

"Я, как Дан Балан: посмотрела в чем Тина сегодня и дальше работать🤣🤣🤣", "С самого первого выпуска "Танцев" смотрю и болею ... ❤️", "С самого самого первого", "Супер", "Только последний 😂", - написали пользователи сети.

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