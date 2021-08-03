Популярна співачка Тіна Кароль спантеличила кадром з незвичайного ракурсу, зробленим під час роботи над рекламним образом

Артистка вирушила на відпочинок до Ісландії, проте, навіть там вона встигає ділитися кадрами, зробленими в рамках спеціальної реклами нової колекції взуття. Ставши амбассадором відомої компанії, Тіна Кароль вирішила публікувати в Instagram вельми незвичайні кадри.

Так, цього разу Кароль в спортивному білосніжному образі привернула увагу до себе нестандартним способом. Справа в тому, що Тіна вирішила показати взуття з вельми незвичного ракурсу, а її поза з вигнутими ногами вперед спантеличила фанатів неприродністю.

"Єднання комфорту і дизайну в нових кросівках. Вся колекція вже розпродана. Нехай буде #красиво цього літа " - пише Кароль під постом.

У мережі відповіли по-різному: "Класні кросівки і шкарпетки😍; Красива😍 🤍; не дуже вдалий ракурс фото. Нога виглядає як чужа... 🤔 ; В цих очі можна потонути💔; найкраща Наша ❤; Точно красиво ❤️; шикарна😍; чому така дивна поза?; ой навіщо так згинатися; ікона!❤ ️ ; поміняйте положення😱".

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