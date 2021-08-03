Популярная певица Тина Кароль озадачила кадром с необычного ракурса, сделанным во время работы над рекламным образом
Артистка отправилась на отдых в Исландию, тем не менее, даже там она успевает делиться кадрами, сделанными в рамках специальной рекламы новой коллекции обуви. Став амбассадором известной компании, Тина Кароль решила публиковать в Инстаграм весьма необычные кадры.
Так, в этот раз Кароль в спортивном белоснежном образе привлекла внимание к себе нестандартным способом. Дело в том, что Тина решила показать обувь с весьма непривычного ракурса, а ее поза с изогнутыми ногами вперед озадачила фанатов неестественностью.
«Единение комфорта и дизайна в новых кроссовках. Вся коллекция уже распродана. Пусть будет #красиво этим летом» - пишет Кароль под постом.
Дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой: "Лиза - это нечто!"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
Полякова в деталях показала роскошный интерьер своей усадьбы на полуострове: "Печь, механические шторы и..."
Комаров, Джамала и Ефросинина показали своих сестер-красоток, о которых многие не догадывались: семейные фото
Известная актриса ушла из жизни на глазах у родных, спасти не удалось: "Одно из последних желаний..."
В сети ответили по-разному: «Классные кроссовки и носочки😍; Красивая 😍🤍; Не очень удачный ракурс фото. Нога смотрится как чужая... 🤔; В этих глаза можно утонуть💔; Лучшая Наша ❤; Точно красиво ❤️; Шикарная😍; почему такая странная поза?; ой зачем так изгибаться; Икона!❤️; поменяйте положение😱».
Ранее сообщалось, Кароль не смогла скрыть приступ ревности к Дану Балану, "разоблачительное" видео: "Она бы ее там задушила"
Также, известный режиссер решил отреагировать на "урода" от Тины Кароль: новый виток конфликта
Politeka рассказывала,