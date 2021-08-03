Популярная певица Тина Кароль озадачила кадром с необычного ракурса, сделанным во время работы над рекламным образом

Артистка отправилась на отдых в Исландию, тем не менее, даже там она успевает делиться кадрами, сделанными в рамках специальной рекламы новой коллекции обуви. Став амбассадором известной компании, Тина Кароль решила публиковать в Инстаграм весьма необычные кадры.

Так, в этот раз Кароль в спортивном белоснежном образе привлекла внимание к себе нестандартным способом. Дело в том, что Тина решила показать обувь с весьма непривычного ракурса, а ее поза с изогнутыми ногами вперед озадачила фанатов неестественностью.

«Единение комфорта и дизайна в новых кроссовках. Вся коллекция уже распродана. Пусть будет #красиво этим летом» - пишет Кароль под постом.

В сети ответили по-разному: «Классные кроссовки и носочки😍; Красивая 😍🤍; Не очень удачный ракурс фото. Нога смотрится как чужая... 🤔; В этих глаза можно утонуть💔; Лучшая Наша ❤; Точно красиво ❤️; Шикарная😍; почему такая странная поза?; ой зачем так изгибаться; Икона!❤️; поменяйте положение😱».

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