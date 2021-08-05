Відома українська співачка Тіна Кароль здивувала і стурбувала фанатів новим захопленням

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль нещодавно вирушила з сином на відпочинок в далеку і прекрасну Ісландію. Там артистка відмовилася від епатажних нарядів, макіяжу і гламуру, ходить в простих футболках і з розпатланим волоссям. Нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених зірці, опублікували кумедне відео, на якому співачка продемонструвала екстремальне захоплення.

Як видно, на відео Тіна з'явилася в простому і зручному вбранні – тугих чорних лосинах і вільної темної футболці. У ролику співачка відображена на красивій галявині, вона стоїть з сокирою в руках, а потім починає кидати його в стенд з намальованою метою. І все б нічого, але сокира рикошетить і відлітає, приземлившись під стендом. "Потрібна така баба", - каже артистка, повертаючись до камери.

Таке захоплення зірки стурбувало її шанувальників, в коментарях користувачі закликали Кароль бути обережніше, адже сокира може відскочити і травмувати саму співачку. "Не робіть так, Тіна. Не дай Боже відскочить, і ми залишимося без найпрекраснішої співачки", "Ось куди Балан пропав", "Мужик пропав. Навіщо про нього згадувати постійно? Нехай вона радіє життю і дорослому улюбленому синові, молодець", "Сміються двоє?", "Нам потрібна", "Вона ж з сином, причому тут дано".

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