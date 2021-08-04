Певец и бывший тренер шоу "Голос країни" Дан Балан засветился в интересной компании, сразу вызвав обсуждения

Артист из Молдовы завоевал большую популярность в Украине после того, как стал тренером на шоу "Голос країни", сообщает Politeka.net. Артист снимался в проекте 9-10 сезоны.

Примечательно, что во время съемок другая судья шоу Тина Кароль оказывала знаки внимания Дану Балану, и это было взаимно. После этого в сети стали чаще обсуждать имя молдавского исполнителя.

В соцсетях то и дело стали появляться группы, посвященные Дану, и даже после ухода из шоу, поклонники продолжают интересоваться жизнью певца.

Так, в одном из фан-аккаунтов разместили фото Дана Балан в необычной компании - с детьми.

"С детками 😍", - написали авторы поста.

Снимок заинтриговал поклонников исполнителя и все сразу стали гадать, где он встретился с ребятишками, вплоть, что идут съемки нового сезона шоу "Голос. Дети".

Публикация собрала сотни лайков и немного комментариев:

"Как его все обожают👏👏👏", "В его глазах такой свет, доброты и любви😍😍😍😍", "Будет на Голос. Дети????", "Дан будет в этом году на "Голос. Дети было б круто!!", " Дан говорил, что не сможет быть на Голос.Дети - для него тяжело делать выбор между детьми и расстраивать их", "Ничего это ж дети, пускай приходит".

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