В сети появилось необычное фото Дана Балана в новом образе рядом с Тиной Кароль

Как сообщает Politeka.net, в сети давно ходят слухи о бурном романе известного молдавского мачо Дана Балана и украинской дивы Тины Кароль. И хотя артисты не подтверждают свою связь, фанаты продолжают их "сватать". Так, недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных паре Тины и Дана, опубликовали неожиданные фото "влюбленных", правда, прифотошопленных друг к другу.

На снимках Балан появился в необычном для него образ – с бородой на лице, на нем черный нарядный костюм с белой рубашкой и темным галстуком. Рядом с ним элегантная Кароль в черном платье с глубоким вырезом, украшениями и небрежной прической.

В подписи к публикации загадочно написала: "Мир – свидетель этой любви". Пользователи тут же принялись комментировать кадры, засыпая пару комплиментами: "Красота", "Очень красивые. Идет Дану бородка", "Я серьёзно поверила, очень классно", "Я блин второй раз в жизни подумала, что это оригинал, чуть инфаркт не схватила", "Это шикарно, очень реалистично", "Это очень красиво", "Я прям сижу с открытым ртом", "Очень красиво. Дана почему-то сразу не узнала", "Очень хочется им счастья!", "Лучшая пара".

Напомним, Дан Балан вышел на сцену к красотке-маме, доведя Тину Кароль до слез: "Сколько нежности в глазах".

Как сообщала Politeka, Дана Балан прильнул к молоденькой блондинке, Тины Кароль не видно: "Красивая пара".

Также Politeka писала, что Тина Кароль расслабилась в отпуске и показала свое настоящее лицо без макияжа: "Ну тут вообще...".