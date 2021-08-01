Архивное фото Дана Балана в компании коллег порадовало поклонников артиста

Популярный артист Дан Балан прекратил вести социальную сеть еще несколько месяцев назад, чтобы уделить внимание себе и своей карьере. При этом артист не дает интервью и на публике его уже давно не видели.

Сами же фанаты артиста, чтобы подогревать интерес к его карьере, творчеству и личной жизни нередко публикуют архивные фото с певцом. К примеру, один из таких кадров порадовал сеть простотой и подогрел очередные слухи об отношениях артиста.

Поскольку Дан ни разу не заявлял публично о своих отношениях, фанаты сами строят догадки. Под «прицел» уже не раз попадала коллега Дана, одна из девушек танцевальной поддержки, которая часто с ним выступает. Не обошлось без упоминания Тины Кароль, с который певцу приписывали роман:

«Я их обожаю, когда они вместе, очень красивая пара, любви вам; WoW ! Super !; danbalan тебе очень идут блондинки; Как ты не разборчив в людях; Надо жить в ногу со временем и по имени определять кто есть кто уже столько написано и переснято; Раньше были слова о Тине, теперь тишина».

Напомним, Дана Балана подловили с эффектной блондинкой на острове Корсика: "Не единой Тиной...".

Как сообщала Politeka, Кароль вызвала фурор на вечеринке, появившись в прозрачных штанах: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что Дан Балан довел фанаток до экстаза живым пением, появилось видео: "Я балдею".