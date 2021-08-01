Архивное фото Дана Балана в компании коллег порадовало поклонников артиста
Популярный артист Дан Балан прекратил вести социальную сеть еще несколько месяцев назад, чтобы уделить внимание себе и своей карьере. При этом артист не дает интервью и на публике его уже давно не видели.
Сами же фанаты артиста, чтобы подогревать интерес к его карьере, творчеству и личной жизни нередко публикуют архивные фото с певцом. К примеру, один из таких кадров порадовал сеть простотой и подогрел очередные слухи об отношениях артиста.
Поскольку Дан ни разу не заявлял публично о своих отношениях, фанаты сами строят догадки. Под «прицел» уже не раз попадала коллега Дана, одна из девушек танцевальной поддержки, которая часто с ним выступает. Не обошлось без упоминания Тины Кароль, с который певцу приписывали роман:
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«Я их обожаю, когда они вместе, очень красивая пара, любви вам; WoW ! Super !; danbalan тебе очень идут блондинки; Как ты не разборчив в людях; Надо жить в ногу со временем и по имени определять кто есть кто уже столько написано и переснято; Раньше были слова о Тине, теперь тишина».
Напомним, Дана Балана подловили с эффектной блондинкой на острове Корсика: "Не единой Тиной...".
Как сообщала Politeka, Кароль вызвала фурор на вечеринке, появившись в прозрачных штанах: эффектные кадры.
Также Politeka писала, что Дан Балан довел фанаток до экстаза живым пением, появилось видео: "Я балдею".