Появилось видео, как Дан Балан вышел на сцену к маме-певице на глазах у Тины Кароль и миллионов украинцев

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной молдавскому артисту Дану Балану, опубликовали трогательное видео с его мамой. В своем время Людмила Балан вышла на сцену украинского "Голосу країни" со своей песней, а к ней тут же поспешил Дан, который был звездным тренером проекта.

Как видно, Людмила здорово завела зал, а выход Дана вызвал настоящий восторг. И все это на глазах ошеломленных тренеров – Тины Кароль Монатика и Потапа, которые едва сдерживали слезы от происходящего. В подписи к видеоролику отметили, что выступление мамы Дана Балан собрало более 25 миллионов просмотров в YouTube.

А пользователи тут же принялись обсуждать видео, засыпая маму и сына комплиментами в комментариях: "Он такой классный здесь! Как он на мать смотрит, сколько нежности в глазах!", "Рядом с мамой, он счастлив и глаза такие!", "Красавица", "Какие крутые! Дан Балан, привет из Минска", "Какое счастье иметь такого сына, а сыну иметь такую мать!", "Я это видео уже смотрела больше десяти раз, и не могу не смотреть, это потрясающе", "Можно смотреть бесконечно!", "Я сама просмотрела миллион. Как он смотрит на маму, это чудо".

Напомним, Дана Балан прильнул к молоденькой блондинке, Тины Кароль не видно: "Красивая пара".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана в красном платье с глубоким декольте заставила восхищаться собой: "Сказочная принцесса".

Также Politeka писала, что Дан Балан посмеялся над бедой Тины Кароль: "Вышла бы без платья".