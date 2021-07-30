Мама популярного молдавского певца Дана Балана Людмила восхитила своим видом

63-летняя Людмила Балан –молдавская телеведущая и певица, мама артиста Дана Балана, которому приписывают роман с Тиной Кароль. В свои 63 женщина поражает не только идеальной фигурой, но и невероятной жизнерадостностью и энергичностью. Новое фото на странице Людмилы Балан стало очередным тому подтверждением, пишет Politeka.net.

Людмила Балан в красном платье позировала рядом с вороным конем.

«Счастье - это не успех, а путь к успеху. Путешествие начинается в первую очередь... Если вы следите за местом назначения, которое вы установили для себя, все, что вам нужно, - это глаза, чтобы найти путь к нему», - поделилась артистка философскими мыслями.

Маму Дана Балана засыпали комплиментами.

«Самая наша красивая», «Вы прекрасная😍❤», «Таинственная, нежная...❤️❤️❤️😍😍😍 Женщина- загадка...🔥», «элегантно и прекрасно, как и всегда», «Шикарная женщина», «Самая красивая женщина в мире 😍😍😍», «Прекрасная мама прекрасных детей», «Вауууу! Какая красивая! Прекрасная! Просто наша любимая мама-Люда», «Сказочная принцесса», «Невероятно волшебно выглядите», - пишут в комментариях.

Напомним, Дан Балан посмеялся над бедой Тины Кароль: "Вышла бы без платья".

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