Мама популярного молдавського співака Дана Балана Людмила нещодавно виступала на дні народжені в Італії, де зустріла свого земляка-священника

Як пише Politeka.net, 63-річна Людмила Балан – мама молдавського красунчика Дана Балана, якому приписують роман із Тіною Кароль. У свої 63 жінка вражає не тільки ідеальною фігурою, а й неймовірною життєрадісністю та енергійністю.

Як і її зірковий син, Людмила прекрасно співає та активно користується соцмережами. Так, нещодавно жінка опублікувала відео із корпоративу в Італії, де вона зустрілася зі своїм земляком-священником. Людмила Балан була приємно вражена та навіть заспівала разом із отцем Володимиром.

Мене запросили зробити сюрприз на день народження маленької Лії з Італії. Там я мала честь зустріти священника з Верони, який є молдаванином з Резіни!!! Священник був на іншому заході в тому самому місці, і він просто прийшов, щоб привітати мене і попросити мене заспівати йому пісню ... Я співала з великою любов’ю до отця Володимира і була глибоко вражена цією зустріччю, - пише мама Дана Балана.

Фанати зіркової мами встигли поставити майже 5 тисяч лайків та написати безліч компліментів Людмилі. Однак були й такі, хто не зрозумів поведінки священника.

"Найкрасивіша та найкраща", "Молодець, а баті можна так себе поводити", "Браво! Захоплююся Вами! Неймовірна енергетика", "Найкраща ❤️ Щастя вам і величезного здоров'я! Дуже класно на вас дивитися 😊 Дякую велике за те, що ви у нас є ❤️❤️❤️", - пишуть користувачі мережі.

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