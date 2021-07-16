У мережі знайшлося цікаве фото молдавського артиста Дана Балана з маленьким хлопчиком поруч

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський артист Дан Балан, якому довгий час приписували бурхливий роман з українською співачкою Тіною Кароль, вже давно полюбився українським фанаткам. У мережі пильно стежать за життям молдавського мачо, і нещодавно на одній з фан-сторінок, присвячених Дану, опублікували його миле фото в компанії хлопчика.

Як видно, на знімку Балан з хлопчиною відображені в затишній кімнаті, сидячи на дивані. Очевидно, хлопчик - маленький фанат артиста, однак, користувачі помітили навіть якусь зовнішню схожість між ними.

У підписі до фото написали: "Краще, що може бути – Данчик і дітки". Шанувальники тут же почали обговорювати знімок: "Це його племінник", "З дітьми, як завжди, весело. Милий, ти і сам солодкий малюк", "Милота", "А де ваш син?", "Коли таке було, в якому проекті?", "Дан, що це за проект?", "Так мило".

Нагадаємо, Дан Балан втратив дар мови від розмірів декольте Тіни Кароль: "Нереальні".

Як повідомляла Politeka, Балана показали біля басейну обійнявшись з Тіною Кароль: "Я трохи Богу душу не віддала".

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