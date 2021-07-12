Тіна Кароль показала, як міг пройти виступ на Atlas Weekend 2021

Як пише Politeka.net, всі продовжують активно обговорювати можливий роман співачки Тіни Кароль і молдавського виконавця Дана Балана. І хоч останній спростував чутки про відносини, в мережі продовжують існувати безліч фан-сторінок, де публікують відфотошоплені кадри Дана і Тіни.

Так, на одній зі сторінок з'явилося фото, на якому Тіна в прозорому вбранні задерла ногу перед спітнілим Даном. Парочка в руках тримала мікрофони, позуючи один перед одним.

"Все могло б бути по-іншому на Atlas Weekend...",- написано було під публікацією.

Цю публікацію вирішила репостнуть Кароль до себе на сторінку.

Фанати поставили під фото 700 лайків і написали коментарі:

"Офігеть, крутий фш, дуже реалістично, розумничка"," а ми сподіваємося, чекаємо і сподіваємося", "Репост від Тіни", " Ого !! Я тебе вітаю з репостом від Тіни","Ну правильно, що приховувати закулісся і домашні репетиції, візуалізація навіть Тінке зайшла".

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