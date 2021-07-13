Дан Балан не встояв перед спокусливим декольте Тіни Кароль, у мережі з'явилося відео

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій парі Дана Балана і Тіни Кароль, опублікували кумедне відео, на якому не відображені разом. Судячи з відео, Українська поп-діва і молдавський мачо давали інтерв'ю Каті Осадчій, але її в кадрі майже не видно.

У ролику Тіна позує в розкішній фіолетовій сукні з глибоким вирізом, яка підкреслює спокусливе декольте. Волосся співачки розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж і кокетлива посмішка. А ось Дан буквально завмер, стоячи поруч з такою красунею, здається, він не може відірвати погляд від декольте Кароль.

У підписі до фото написали: "Вибачте". А шанувальники тут же почали обговорювати відео, відзначаючи, що Балан просто зачарований видом декольте Тіни. "Нереальні", "Бідний Дан, не може відвести очей від декольте Тіни", "Які вони милі", "Красива пара".

Нагадаємо, Кароль в напівпрозорому боді задерла ніжку на спітнілого Дана Балана: "А все могло бути по-іншому".

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