Артисти здивували поведінкою у всіх на виду

Українська співачка Тіна Кароль здивувала поведінкою зі своїм колегою, співаком Даном Баланом

Тіна Кароль і Дан Балан активно фліртували на шоу "Голос країни", передає Politeka.net. Користувачі Мережі стали тут же говорити про роман двох артистів, а ті підігрівали чуткам.

Варто зазначити, що не так давно Дан Балан прокоментував флірт з Тіною Кароль на проєкті. За його словами, продюсер захотів, щоб шоу був романтичний зв'язок. Однак симпатія між Баланом і Кароль виникла справжня.

Користувачі Мережі досі згадують яскраві моменти проєкту, де обидва артисти роблять знаки уваги один одному. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зокрема, на фан-сторінці опублікували відео, де всі судді 10-го сезону: Потап і Настя Каменських, Діма Монатік, а також Дан Балан і Тіна Кароль розважаються. Всі судді лягли на сцені. Зокрема, Кароль притулилася до Балана, при цьому трохи збентеживши Потапа.

"Не перемикайтеся! І може бути дівчата зроблять розтяжку😂", - написали автори поста.

"Утіііі не можу з цих зайчиків 😍😍😍❤️❤️", "Поманила, тут же повернулася до нього💔 🤤", "пам'ятаю тоді була шокована коли Тіна лягла на Дана...❤ ️ 🔥 ", "Дуже хороша суддівська бригада. Дивитися приємно на них", - прокоментували фоловери.

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