Мама популярного молдавского певца Дана Балана Людмила недавно выступала на дне рожденные в Италии, где встретила своего земляка-священника

Как пишет Politeka.net, 63-летняя Людмила Балан – мама молдавского красавчика Дана Балана, которому приписывают роман с Тиной Кароль. В свои 63 женщина поражает не только идеальной фигурой, но и невероятной жизнерадостностью и энергичностью.

Как и ее звездный сын, Людмила прекрасно поет и активно пользуется соцсетями. Так, недавно женщина опубликовала видео с корпоратива в Италии, где она встретилась со своим земляком-священником. Людмила Балан была приятно поражена и даже спела вместе с отцом Владимиром.

Меня пригласили сделать сюрприз на день рождения маленькой Лии из Италии. Там я имела честь встретить священника из Вероны, который является молдаванином из резины!!! Священник был на другом мероприятии в том же месте, и он просто пришел, чтобы поприветствовать меня и попросить меня спеть ему песню ... Я пела с большой любовью к отцу Владимиру и была глубоко поражена этой встречей, - пишет мама Дана Балана.

Фанаты звездной мамы успели поставить почти 5 тысяч лайков и написать множество комплиментов Людмиле. Однако были и такие, кто не понял поведения священника.

"Самая красивая и лучшая", "молодец, а бате можно так себя вести", " Браво! Восхищаюсь Вами! Невероятная энергетика", "Лучшая ❤️ Счастья вам и огромного здоровья! Очень классно на вас смотреть и спасибо большое за то, что вы у нас есть ❤️❤️❤️", - пишут пользователи сети.

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