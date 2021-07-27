Мама популярного молдавского певца Дана Балана Людмила недавно выступала на свадьбе, где спела несколько песен на украинском

Как пишет Politeka.net, 63-летняя Людмила Балан – мама молдавского красавчика Дана Балана, которому приписывают роман с Тиной Кароль. В свои 63 женщина поражает не только идеальной фигурой, но и невероятной жизнерадостностью и энергичностью. Людмила много работает на корпоративах, свадьбах и других мероприятиях. Так, на этот раз женщину пригласили спеть на свадьбе, где она исполнила несколько песен на украинском, в частности народную "Розпрягайте, хлопці, коней".

"В воскресенье у меня был еще один сюрприз на прекрасной свадьбе ... Невеста-украинка со Львовщины, и я с удовольствием спела несколько песен на украинском!!! Каменный дом, Василиса и Константин!!!",- пишет мама Балана.

Заметим, что женщина была одета в красивое красное платье и весело танцевала на каблуках. Что интересно, едва ощутимый акцент у молдавской певицы все же есть, однако она хорошо владеет украинским.

Поклонникам звезды понравилось исполнение украинской песни Людмилой Балан, они оставили много комментариев. Кое-кто даже призвал женщину спеть дуэтом с Тиной Кароль.

"Лучшая ❤️ ❤️ ❤️", "Как вы хорошо знаете украинский язык 😍💜 ", "Шикарная❤️ Безумно любим и скучаем по вам ❤️❤️", "Давайте уже дуэт с Тиной😁 А что, мечтаем смело))) 😋 ", - пишут фаны.

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