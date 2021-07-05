Мама екс-тренера "Голосу країни" Дана Балана Людмила вразила видом верхи на коні

Як пише Politeka.net, в Instagram з'явився ефектний знімок з 63-річною молдавською телеведучою і співачкою Людмилою Балан.

На фото жінка позувала в розкішній червоній сукні до підлоги. Вона сиділа на коні, а плаття красиво спадало вниз. Блондинка дивилася вгору і посміхалася. Її рівне довге волосся надало особливого шарму образу.

"Коні дають нам крила, яких нам не вистачає...", - підписала знімок зірка.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів. Шанувальники в черговий раз підтвердили, що Людмила дуже схожа з Тіною Кароль.

"Сильно красива мама Люда", "Діснеївська принцеса", "Ви дуже крута і дуже красива", "Яка ж ви красива. Як ви схожі з Тіночкою", "Краса і захоплення", "чарівна блондинка", "Ви не перестаєте дивувати нас", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Людмила Балан в сукні з глибоким декольте вразила образом: "Прекрасна жінка".

Як повідомляла Politeka, Людмила Балан у відкритій сукні показала, як засліплювати в будь-якому віці: «приклад жіночої краси».

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