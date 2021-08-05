Известная украинская певица Тина Кароль удивила и обеспокоила фанатов новым увлечением

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль недавно отправилась с сыном на отдых в далекую и прекрасную Исландию. Там артистка отказалась от эпатажных нарядов, макияжа и гламура, ходит в простых футболках и с растрепанными волосами. Недавно на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных звезде, опубликовали забавное видео, на котором певица продемонстрировала экстремальное увлечение.

Как видно, на видео Тина появилась в простом и удобном наряде – тугих черных лосинах и свободной темной футболке. В ролике певица запечатлена на красивой лужайке, она стоит с топором в руках, а потом начинает кидать его в стенд с нарисованной целью. И все бы ничего, но топор рикошетит и отлетает, приземлившись под стендом. "Нужна такая баба", - говорит артистка, поворачиваясь к камере.

Такое увлечение звезды обеспокоило ее поклонников, в комментариях пользователи призвали Кароль быть осторожнее, ведь топор может отскочить и травмировать саму певицу. "Не делайте так, Тина. Не дай Бог отскочит, и мы останемся без самой прекрасной певицы", "Вот куда Балан пропал", "Мужик пропал. Зачем о нем вспоминать постоянно? Пусть она радуется жизни и взрослому любимому сыну, молодец", "Смеются двое?", "Нам нужна", "Она же с сыном, причем здесь Дан".

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