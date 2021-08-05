Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала откровенное видео на новой платформе Patreon

Как пишет Politeka.net, популярная 36-летняя артистка как правило не говорит о своем личном пространстве и редко делится подробностями личной жизни. Однако в этот раз в своем Instagram Тина Кароль рассказала поклонникам, что готовит откровенное видео, которое опубликует на платной платформе Patreon. Это - интернет-платформа, предоставляющая творческим людям и другим независимым проектам возможность финансовой поддержки по системе подписок. То есть, если вы хотите посмотреть определенное видео, придется заплатить.

Так, Тина Кароль сказала, что расскажет о ТОП-3 своих любимых мест в Киеве, мужских имен, стран для путешествий, песен с альбома "Красиво" и многое другое.

В Instagram Кароль заинтриговала фанов, обнародовав лишь часть видео, где звучат только обрывки рассказа.

"Отвечу честно.... Нежное отношение у меня к ним... Все ждут... Это прямое обращение и прямой мой месседж... Разные впечатления... "Скандал" мы хотели исключить из альбома....Тааак, людишки, вы все подписывайтесь", - интригует Кароль.

"Для большего жду у себя на Patreon", - пишет певица.

Заметим, что поклонникам не очень понравилось пренебрежительное обращение звезды к ним.

"Людишки ??? 🤨 мягко говоря, не корректное обращение к своим фанам...", "Людишки???", "Что-то с людишками не туда понесло)", " людишки? Зачем так говорить? Люди, но не людишки точно. Не комильфо", - пишут фанаты.

Ранее Politeka писала, Кароль в тугих лосинах и с топором доказала свою опасность: "Не делайте так".

Напомним, что строптивая Кароль поспорила с Горбуновым за кулисами популярного шоу, появилось видео: "Юрочка, лично я...".

А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль в коротких шортах и неестественной позе огорчила фанатов: "Ой, зачем так сгибаться".