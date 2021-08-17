Певица Тина Кароль во время интервью удивила ответом на вопрос о Дан Балане, с которым ей давно приписывают бурный роман

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль, которой долгое время приписывают роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, недавно презентовала дуэтную композицию с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой.

На фан-странице в Instagram, посвященной Кароль, опубликовали фрагмент ее интервью вместе с Сашей. В ролике Тине ставят интересный вопрос, который ее даже немного смутил: "Саша или Дан Балан?". Затем ведущая уточнила, что Саша – в смысле Зарицкая: "А не какой-то Саша там".

На это Кароль кокетливо ответила: "Ну Дан Балан, понятно. Он же мужик". Также ведущая отметила, что от зрителей будут вопросы относительно дуэта Тины и Дана, мол не только Зарицкая – молодая кровь. Тут Кароль ответила еще более экстравагантно: "Он Дракула, ему тысяча лет, так что о молодой крови речь не идет. Он наоборот стремится к молодой крови".

Напомним, Молодой певец рассказал о союзе с Тиной Кароль: "Это должно было произойти".

Как сообщала Politeka, Кароль в кислотных лосинах похвасталась результатами тренировок в личном спортзале: "Кто заметил полотенце...".

Также Politeka писала, что Кароль дала второй шанс Никите Ломакину, с которым распрощалась на "Голосі країни": "Наслаждайся".