Украинская певица Тина Кароль в рамках своего проекта "Молодая кровь" запишет в альбом разные композиции

Как известно, 26-летний артист решил покорить сцену довольно давно и пробовал себя сначала в качестве актера театра и кино, а уже после "переключился" на музыку и вокал. Парень получил заветный кубок победителя на шоу «Голос» в команде певицы Нади Дорофеевой, которая первый раз участвовала в шоу в качестве тренера.

Причем с певицей Тиной Кароль, которая также была членом жюри и не смогла победить с участником в том году, артист неожиданно решил посотрудничать в ее новом проекте. Так, звезда сейчас активно продвигает новый музыкальный проект "Молодая кровь".

Сам Лазановский сделал репост с неожиданным заявлением в сети Инстаграм:

«Продолжаем радовать вас сплетнями, которые скоро станут новостями: победитель 11-го сезона «Голоса» Сергей Лазановский будет на сборнике Тины Кароль «Молодая кровь».

Отмети, ранее исполнительница в рамках своего проекта "Молодая кровь" презентовала уникальный NFT лот. Певица выставила на аукцион цифровой автограф – отпечаток собственного пальца.

Напомним, что Кароль похвасталась массивным кольцом на безымянном пальце: "Прям Хюррем Султан".

А еще Politeka писала, что Тина Кароль застукала непрошенную гостью у себя во дворе, пряталась в розах: кадры.

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль наклонилась перед камерой, очаровав декольте: "Становится все жарче…".