Украинская певица Тина Кароль "сверкнула" бюстом на пикантном фото

Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль умеет интриговать, удивлять и радовать поклонников – певица не оставлет их без поводов дл обсуждений и регулярно балует новостями.

Но на этом приятные неожиданности не закончились – ее поклонники опубликовали яркое фото певицы в Instagram.

Она облачена в облегающий комбинезон черного цвета с пикантной сетчатой вставкой по бокам и глубоким декольте. Тина предусмотрительно собрала волосы в гладкий хвост и украсила образ аксессуарами: поясом и золотыми серьгами.

Не ускользает от внимания и важная подробность - на фото Тина не "изменила" своей яркой-красной помадой, с которой буквально не расставалась уже довольно длительное время, та даже стала фирменным знаком вокалистки.

"Самая сладкая конфеточка" Тина Кароль немного наклонилась к камере, "сверкнув" бюстом, чем свела с ума - ведь становится все жарче и жарче.

Стоит отметить, что в последнее время Тина Кароль снизила градус сексуальности на своих фото и все чаще в ее блоге стали появляться уютные, домашние и милые публикации.

Напомним, что снимок Кароль с тайным возлюбленным-певцом оказался в сети, подробности романа.

Как Politeka сообщала, что экс-жених Тины Кароль, который разрыдался на сцене, удивил признанием.

Также Politeka писала, что екскоханий Тины Кароль, которого она скрывала, выдал подробности романа.