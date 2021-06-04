Українська співачка Тіна Кароль до відносин з продюсером, Євгеном Огіром, крутила таємний роман з іншим співаком

Зірка приховувала стосунки з артистом Кирилом Туриченком з гурту "Иванушки International", повідомляє Politeka.net. Про це співак розповідав у своїх інтерв'ю.

У мережі опублікували рідкісний знімок Євгена і Тіни разом. Туриченко і Кароль позували поруч з рудоволосою дівчиною. Всі виглядали щасливими. А Тіна грайливо виставила язик.

Публікація зібрала майже 100 лайків і трохи коментарів.

"Приємні молоді Тіна, Кирило і дівчина", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, на Ютуб-каналі "Алена, блин" артист розповів, що він вперше познайомився з Тіною Кароль на фестивалі "Чорноморські ігри". На той момент йому було 18 років, а молодій співачці всього 16. Їхні шляхи розійшлися, але вони зустрілися в Києві під час Нацвідбору на Євробачення. Там почуття спалахнули з новою силою.

Тіна вирішила приховувати всі стосунки від продюсера, дуже переживаючи, щоб той не дізнався. Після участі в "Євробаченні" артистка стала справжньою зіркою, при цьому продовжуючи свій таємний роман.

"Розбила серце, це правда. Ми зустрічалися дуже таємно, там десь, коли всі їдуть, я приїжджаю до неї і ми тихенько там живемо в однушці, акуратненько. І рано їхав, щоб ніхто не знав. Приховували довгий час", - розповів Туриченко.

На думку артиста, Тіна тоді вже почала зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком Євгеном Огіром.