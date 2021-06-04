Украинская певица Тина Кароль до отношений с продюсером, Евгением Огиром, крутила тайный роман с другим певцом

Звезда скрывала отношения с артистом Кириллом Туриченко из группы "Иванушки International", сообщает Politeka.net. Об этом певец рассказывал в своих интервью.

В Сети опубликовали редкий снимок Евгения и Тины вместе. Туриченко и Кароль позировали рядом с рыжеволосой девушкой. Все выглядели счастливыми. А Тина игриво выставила язык.

Публикация собрала почти 100 лайков и немного комментариев.

"Приятные молодые Тина, Кирилл и девушка", - написал один из пользователей сети.

Напомним, на Ютуб-канале "Алена, блин" артист рассказал, что он впервые познакомился с Тиной Кароль на фестивале "Черноморские игры". На тот момент ему было 18 лет, а молодой певице всего 16. Их пути разошлись, но они встретились в Киеве во время Нацотбора на Евровидение. Там чувства вспыхнули с новой силой.

Тина решила скрывать все отношения от продюсера, очень переживая, чтобы тот не узнал. После участия в "Евровидении" артистка стала настоящей звездой, при этом продолжая свой тайный роман.

"Разбила сердце, это правда. Мы встречались очень тайно, там где-то, когда все уезжают, я приезжаю к ней и мы тихонечко там живем в однушке, аккуратненько. И рано уезжал, чтобы никто не знал. Скрывали долгое время", - рассказал Туриченко.

По мнению артиста, Тина тогда уже начала встречаться со своим будущим мужем Евгением Огиром.