Украинская певица Тина Кароль до отношений с продюсером, Евгением Огиром, крутила тайный роман с другим певцом
Звезда скрывала отношения с артистом Кириллом Туриченко из группы "Иванушки International", сообщает Politeka.net. Об этом певец рассказывал в своих интервью.
В Сети опубликовали редкий снимок Евгения и Тины вместе. Туриченко и Кароль позировали рядом с рыжеволосой девушкой. Все выглядели счастливыми. А Тина игриво выставила язык.
Публикация собрала почти 100 лайков и немного комментариев.
"Приятные молодые Тина, Кирилл и девушка", - написал один из пользователей сети.
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Напомним, на Ютуб-канале "Алена, блин" артист рассказал, что он впервые познакомился с Тиной Кароль на фестивале "Черноморские игры". На тот момент ему было 18 лет, а молодой певице всего 16. Их пути разошлись, но они встретились в Киеве во время Нацотбора на Евровидение. Там чувства вспыхнули с новой силой.
Тина решила скрывать все отношения от продюсера, очень переживая, чтобы тот не узнал. После участия в "Евровидении" артистка стала настоящей звездой, при этом продолжая свой тайный роман.
"Разбила сердце, это правда. Мы встречались очень тайно, там где-то, когда все уезжают, я приезжаю к ней и мы тихонечко там живем в однушке, аккуратненько. И рано уезжал, чтобы никто не знал. Скрывали долгое время", - рассказал Туриченко.
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