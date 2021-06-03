Тина Кароль, оказывается, не всегда "прилизанная" и гламурная - в Сеть слили забавные закулисные кадры

Поклонники 36-летней певицы собрали воедино ее конфузы, которые успела запечатлеть камера, и опубликовали на одной из фан-страничек в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Кароль, как и любому другому человеку, не чуждо желание подурачиться или посмеяться над собой, если случилась какая-нибудь смешная ситуация. К примеру, Тина неоднократно падала и на сцене, и за кулисами. То красотка нечаянно перецеплялась об чью-то ногу (как это было в одном из эфиров "Голос країни 11"), то, собственно, не удерживалась на высоких каблуках, как на репетиции (фрагмент показали на видео ниже).

Кроме того, автор ролика напомнил о ярком эпизоде из шоу "Липсинк Баттл", в котором Кароль была ведущей. Певица "потеряла" платье при виде участников - красавчиков-хореографов Влада Ямы и Жени Кота. Тина в последний помент успела придержать рукой соскользнувшую с бюста ткань.

"Немного позитива на вечер🔥 Автор @_my_strong_girl_", - говорится в подписи.

Пользователи, насладившись просмотром, кинулись комментировать:

"Вспомнилось «а Каролюсик уже не тот» 😂"

"Самое позитивное и байтовое видео за последние время! Круто!!!❤️"

"❤️ девочка-огонь, пожар, бомба...💣🔥"

"У меня аж сердце остановилось, когда Ти на репетиции упала😅"

"😂😂 Вот я щас как Тина чуть не упала❤️"

"Это когда всё на эмоциях 🔥"

"Просто ржач😂"

"Классная подборка.👍Тиночка❤️😘"

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".