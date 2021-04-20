Колишній коханий Тіни Кароль, який розплакався на сцені шоу "Маска", розповів про свою участь у проекті та поділився переживаннями

Соліст групи "Иванушки International" і колишній коханий Тіни Кароль, Кирило Туриченко, не стримав емоцій, коли з нього зняли костюм Носорога. Учасник російського варіанту шоу "Маска" зробив відвертий пост на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Це була неймовірна подорож! Справжня музична казка, в яку я занурився і прожив щасливе життя Носоріжки, але із задоволенням жив би ще і ще! Всі мої емоції були приховані під маскою цього блакитноокого звірка, який полюбився дуууже багатьом», - написав він.

Відзначимо, після участі Кирила в» масці " багато хто став говорити, що йому пора зайнятися сольною кар'єрою, і він відповів на такі побажання.

"Тепер я точно знаю, що дуже багато хто чекає мого сольного концерту, і я вже працюю над цим», - сказав артист.

Туриченко подякував глядачам, творцям шоу, а також суддям.

"Низький уклін за добрі слова і напуття: Філіпу Кіркорову, Валерії, Регіні Тодоренко, Олександру Ревві і Тимуру Родрігезу», - написав він.

"Це не кінець, це початок! Люблю вас», - підсумував артист.

Регіна Тодоренко не змогла пройти повз після таких слів. "Ти крутий !!!"- написала вона.

"Мій дорогий Кирило! Спасибі ще раз за неймовірні чесні емоції!! Пишаюся, що колись був поруч в одному проекті», - відповів на пост Філіп Кіркоров.

Нагадаємо, Кирило Туриченко свого часу перебував у відносинах з українською співачкою Тіною Кароль, і справа навіть рухалася до весілля. Артистка сама розповідала про це в інтерв'ю в програмі "Світське життя".

За словами Кароль, її роман з солістом "Иванушек" тривав два роки.

Нагадавши, рідкісні кадри закулісся шоу "Голос країни" показали в мережі: КРІСЛА Винника, Кароль та інших суддів пустують.

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