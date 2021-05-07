До заміжжя у Тіни Кароль був роман з солістом "Іванушки International" Кирилом Туриченко

Як повідомляє Politeka.net, відомий російський актор і музикант, соліст групи "Іванушки International" Кирило Туриченко в одному з інтерв'ю розповів про роман з українською артисткою Тіною Кароль. За словами виконавця, стосунки з Дівою української естради у нього були ще до її заміжжя з Євгеном Огіром, а познайомилися вони ще зовсім підлітками.

За словами Кирила, вони з Тіною вперше зустрілися на фестивалі "Чорноморські ігри", тоді йому було 18 років, а молодій співачці всього 16. Потім їхні шляхи розійшлися, і знову вони зустрілися в Києві, де брали участь у Нацвідборі на Євробачення.

"Жили в будинку, як у Фабриці зірок, ми живемо в одному будинку. І, ясна річ, всі ці наші почуття, які були давним-давно забуті, вони спалахнули і знову заграли. І у нас починаються відносини саме там. Хоча вона це дуже приховує тоді від свого продюсера, дуже переживає, щоб він про це не дізнався", - згадав Туриченко, як розвивалися їх з Кароль відносини.

Після участі Кароль у "Євробаченні" вона стала справжньою зіркою, тоді як Туриченко не мав нічого. За словами артиста, вона навіть пропонувала дати йому грошей, але він відмовився, при цьому їхні стосунки тривали і залишалися в таємниці. "У мене немає нічого, а у неї є все. Розбила серце, це правда. Ми зустрічалися дуже таємно, там десь, коли всі їдуть, я приїжджаю до неї і ми тихенько там живемо в однушці, акуратненько. І рано їхав, щоб ніхто не знав. Приховували довгий час", - зізнався Туриченко.

Кирило вважає, що в той час Кароль зустрічалася не тільки з ним, але і зі своїми на той момент майбутнім чоловіком Євгеном Огіром. Незабаром їх відносини зійшли нанівець, і співачка вийшла заміж за конкурента Туриченко Огіра. Але музикант не тримає образи на Тіну і через багато років продовжує вітати її з днем народження.

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