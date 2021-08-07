Популярная украинская певица Тина Кароль обольстительно показала кольцо на безымянном пальце
Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, из новой фотосессии для ювелирного бренда, которое восхитило поклонников звезды.
Кароль очень женственно позирует в легком платье на тоненьких бретелька. Она с гордостью выставила руки, показав золотое кольцо с камнями на безымянном пальце.
Стилисты сделали звезде легкую укладку, распустив светлые волосы по плечам. Макияж визажисты выполнили с акцентом на глаза – они сверкали, а также губы. Нюдовая помада придала губам артистки большей пухлости.
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Полякова решилась показать неродного отца, о котором всегда молчала: "Не рассказывала эту историю никому"
Врач назвал основные симптомы штамма "Дельта", количество заболевших растет: "Не только высокая температура"
Комаров из "Мир наизнанку" впервые вышел на связь после личной трагедии: «Какую нужно иметь силу…»
Полякова на дне рождения мамы засветила мужа, который намного ее старше: "Ой, Вадюся..."
Поклонники восхитились тем, как выгляди Тина Кароль. Она сразила их своей элегантностью и женственностью. Одна из подписчиц сравнила певицу Хюррем Султан из серила «Великолепный век», другая назвала "идеальной".
"Ля😍прям Хюррем Султан🔥",
"Лучшая",
"Белая королева"
"Невероятная",
"Звездочка с небес! 🌠🌠🌠",
"Ваууууу очень красиво😍😍",
" Если мне кто нибудь когда нибудь скажет, что идеальных людей не существует... я им покажу это фото!",
"Тина, вернись к нам!😢 без тебя нет вдохновения! это зависимость", - высказались в сети.
Ранее Politeka писала, что Тина Кароль в узких леггинсах показала, как худеть с помощью скамейки: "что за гон...".
Напомним, что сын Тины Кароль, который учится в Британии, расстроил маму на отдыхе: "порвал мой...".
A еще Politeka сообщала, что Тина Кароль удивила признанием после совместного выхода с Зарицкой из KAZKA: "это судьба".