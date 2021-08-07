Популярная украинская певица Тина Кароль обольстительно показала кольцо на безымянном пальце

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, из новой фотосессии для ювелирного бренда, которое восхитило поклонников звезды.

Кароль очень женственно позирует в легком платье на тоненьких бретелька. Она с гордостью выставила руки, показав золотое кольцо с камнями на безымянном пальце.

Стилисты сделали звезде легкую укладку, распустив светлые волосы по плечам. Макияж визажисты выполнили с акцентом на глаза – они сверкали, а также губы. Нюдовая помада придала губам артистки большей пухлости.

Поклонники восхитились тем, как выгляди Тина Кароль. Она сразила их своей элегантностью и женственностью. Одна из подписчиц сравнила певицу Хюррем Султан из серила «Великолепный век», другая назвала "идеальной".

"Ля😍прям Хюррем Султан🔥",

"Лучшая",

"Белая королева"

"Невероятная",

"Звездочка с небес! 🌠🌠🌠",

"Ваууууу очень красиво😍😍",

" Если мне кто нибудь когда нибудь скажет, что идеальных людей не существует... я им покажу это фото!",

"Тина, вернись к нам!😢 без тебя нет вдохновения! это зависимость", - высказались в сети.

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